Жители Новосибирска наблюдали «северное сияние»

Жители Новосибирска наблюдали непривычное для региона явление - «северное сияние». Оно появилось над городом накануне вечером (3 декабря) в виде множества световых вертикальных полос.

В Краснообске и на Затулинке вчера около 23:00 новосибирцы увидели необычное свечение в небе. Очевидцы сообщают, что видели «световые столбы», напоминающие северное сияние. Оптическое явление заворожило местных жителей, многим из них удалось запечатлеть сияние на фото.

В одно и то же время жители Новосибирска наблюдали за световыми столбами на левом побережье, а также в районе жилого массива Затулинского.