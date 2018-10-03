Россияне определились с главным признаком наступления старости

Россияне назвали основные признаки, по которым можно определить наступление старости. Во главе рейтинга они поставили появление серьезных проблем со здоровьем.

Социальный опрос, в котором приняли участие 1200 граждан РФ в возрасте от 18 лет, был проведен с 17 по 20 августа 2018 года. В опросе приняли участие люди в возрасте от 18 лет. Сотрудники ВЦИОМ звонили людям по телефону и задавали определенные вопросы. Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Для каждого второго россиянина старость начинается в тот момент, когда у него появляются проблемы со здоровьем. Такое мнение высказали 50% респондентов. На втором месте с 27% оказалась невозможность самостоятельно себя обеспечивать и зарабатывать. И совсем небольшое количество россиян – 20%, связывает наступление старости с формальным выходом на пенсию.

Также граждане смоги найти и позитивные моменты в старости и выходе на пенсию. Большинство (89%) опрошенных отметили, что на пенсии появляется больше свободного времени, что дает возможность чаще видеться с друзьями и уделять больше времени семье.

Возможность посвятить себя любимому хобби на пенсии позитивно оценили 81% граждан.

По мнению 78% опрошенных, после 60 лет вполне можно вести активный образ жизни, однако делать это становится намного сложнее, так как поддерживать привычный ритм может стать сложно из-за проблем со здоровьем. О том, что после 60 лет сложно сохранить рабочее место или найти новую работу, говорят 78% респондентов.

Граждане уверены, что государство может способствовать активной жизни пожилых людей, расширяя доступ к современным медицинским технологиям (52%), развивая программы по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни (40%), а также организуя досуг (39%) и предоставляя возможность трудовой деятельности (31%).