В Москве родители смогут выбрать для своих детей школьное питание через портал мэра

Через портал mos.ru теперь станет возможно заказать еду для своих детей. Родители получили возможность контролировать питание детей. Причем дети самостоятельно изменить выбор не смогут. Можно даже запретить ребёнку покупать отдельные блюда, например, сладости.

В настоящий момент услуга доступна уже в более чем 20 школах. Известно, что блюда можно выбирать на ближайшие две недели с помощью системы «Проход и питание» на сайте мэра Москвы. Руководитель проекта "Москвенок" департамента информационных технологий Евгений Симановский рассказал, что родители, зная вкусовые предпочтения своих детей могут не только выбрать из меню, какие блюда будут подавать их детям, но и также выбрать регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год.

Кроме того, в меню указана калорийность каждого блюда и его вес, а также их цена и ингредиенты. При этом непосредственно в школьных столовых ребенок сможет получить блюда, которые родители ему заказали с помощью карты "Москвенок" или другим идентификаторам, которые действуют в конкретной школе. В настоящий момент услуга работает в тестовом режиме в более чем 250 школах. Если после проверки ее эффективность будет подтверждена, то данная услуга будет внедряться повсеместно.