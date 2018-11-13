Жена Мамаева рассказала подписчикам, что причиной драки с водителем стала любовница её мужа

Сегодня, 09:27 \\ Общество

Жена Павла Мамаева рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram о том, что конфликт с водителем Ольги Ушаковой, ведущей первого канала, возник из-за внебрачной любовной связи полузащитника.

Алана Мамаева написала, что её «муж» променял семью на девку, которая и оказалось причиной конфликта футболиста с ВиталиемСоловчуком. Также обманутая жена выложила несколько фотографий любовницы, взятых из социальных сетей. Однако через несколько часов удалила пост из своего аккаунта.

Скандальную известность приобрели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября, когда участвовали в двух драках в центре Москвы. Им было предъявлено обвинение в избиении на улице Виталия Соловчука, а также обвинили в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. После ареста мужа Алана заявляла, что её муж и Кокорин не заслужили пребывания в тюрьме. По её мнению, такие люди не должны сидеть в тюрьме, хотя и признавала, что не поддерживает их поведения.

Также женщина жаловалась на угрозы, поступающие в её адрес, и шантаж компрометирующими «домашними» снимками и видео.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских репродуктивных органов

Владельцы iPhone в Нью-Йорке жалуются на атаковавшие их фото мужских репродуктивных органов, присылаемые незнакомцами через AirDrop. The New York Times сообщает о том, что Городской совет Нью-Йорка...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Жорес Алфёров пошёл на поправку после госпитализации

 Нобелевский лауреат по физике и академик Жорес Алфёров после попадания в больницу стал...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Мединский: подвиг 28 панфиловцев не подлежит сомнению

 Министр культуры Мединский сообщил об обнаружении документов, доказывающих достоверность...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ