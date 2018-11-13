Жена Мамаева рассказала подписчикам, что причиной драки с водителем стала любовница её мужа

Жена Павла Мамаева рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram о том, что конфликт с водителем Ольги Ушаковой, ведущей первого канала, возник из-за внебрачной любовной связи полузащитника.

Алана Мамаева написала, что её «муж» променял семью на девку, которая и оказалось причиной конфликта футболиста с ВиталиемСоловчуком. Также обманутая жена выложила несколько фотографий любовницы, взятых из социальных сетей. Однако через несколько часов удалила пост из своего аккаунта.

Скандальную известность приобрели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября, когда участвовали в двух драках в центре Москвы. Им было предъявлено обвинение в избиении на улице Виталия Соловчука, а также обвинили в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. После ареста мужа Алана заявляла, что её муж и Кокорин не заслужили пребывания в тюрьме. По её мнению, такие люди не должны сидеть в тюрьме, хотя и признавала, что не поддерживает их поведения.

Также женщина жаловалась на угрозы, поступающие в её адрес, и шантаж компрометирующими «домашними» снимками и видео.