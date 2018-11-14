В России выяснили, каким должен быть идеальный работодатель

Эксперты аналитического центра НАФИ провели исследование, в результате которого удалось установить, что в настоящее время российские граждане предпочитают возможность карьерного роста, а не стабильность компании.

Кроме того, участники опроса рассказали, как они видят идеального работодателя. По мнению респондентов, он должен обеспечивать своим сотрудникам высокий уровень заработной платы и полный социальный пакет. Именно эти варианты оказались наиболее популярными. Их выбрали 75% и 63% опрошенных россиян. Интересно, что аналогичный выбор делали и люди молодого возраста от 18 до 24 лет.

При этом наличие возможности построения карьеры в компании стала для жителей России важнее, чем в прошлом году. Сейчас данный вариант выбрали 45%, что на 6% больше, чем в 2017 году. Особенно много среди респондентов, ответивших таким образом, людей с высшим образованием.

А вот стабильность самой организации, где работают граждане, стала иметь меньшее значение. Всего 51% опрошенных выбрали этот пункт в качестве необходимого, тогда как прошлый год показал результаты, которые на 7% больше. При этом каждый четвертый гражданин России отметил, что ему важно иметь возможность обучаться в компании. Хорошая рабочая атмосфера, как ни странно, не стоит в приоритете у участников опроса. Всего 29% считают дружеские отношения внутри коллектива необходимыми. А совсем не имеющими значения оказались такие факторы, как размер организации, уровень корпоративной культуры и статус работы.