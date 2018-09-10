Кто сколько получает: в России названы регионы с самыми большими и самыми маленькими зарплатами

Команда РИА Рейтинг исследовало уровень, а также распределение зарплат в регионах России с составлением рейтинга.

Больше всего получают работники Ямало-Ненецкого АО, Ненецкой АО и Чукотки, а вот аутсайдерами по зарплатам стали национальные республики — Дагестан, Карачаево-Черкесия и ряд субъектов Центрального федерального округа.

Основным показателем ранжирования в исследовании явилась доля работающих людей с зарплатой выше 100 тысяч рублей и доля работников, чья зарплата не превышала 15 тысяч рублей. 4,4% российских граждан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц, их доля за год увеличилась на три десятых процента.

А вот всего в 17 регионах России доля высокооплачиваемых работников выше среднего значения. Лидирующими регионами по получению самых высоких заработных плат стали Дальний Восток и Север, а также Москва.

Ну а меньше 15 тысяч рублей зарабатывает каждый пятый российский работник.

22 региона страны «хвастаются» тем, что меньше 15 тысяч получают более 33% людей. Первенствующую позицию по доле низкооплачиваемых зарплат заняла республика Дагестан — 46%. Средние данные по стране показали следующую картину: российские работники получают зарплату в вилке от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.