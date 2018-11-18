В США после смерти Хью Хефнера продали коллекцию его личных вещей

Стало известно, что в Соединенных Штатах коллекция личных вещей Хью Хефнера была продана на аукционе. В числе продаваемых предметов оказался и личный экземпляр покойного первого выпуска журнала, который был продан за 31,2 тысячи долларов.

На его обложке находится знаменитая Мэрилин Монро. В качестве места для прведения мероприятия был выбран американский город Лос-Анджелес. Помимо всего прочего, на аукционе поступила в продажу печатная машинка издателя за 162,5 тысячи долларов. Вся прибыль, которую удастся выручить с продаж, должна пойти в фонд Хью Хефнера в поддержку некоторых организаций. Кроме того, среди проданных вещей оказались и такие как лимузин Lincoln Town Car 1998 года, паспорт Хефнера вместе с дорожными квитанциями и некоторые из его костюмов.

Также стоит отметить тот факт, что в США с молотка ушли вещи легендарной Мэрилин Монро, в числе которых оказался автомобиль Монро «Форд» 1956 года. Были проданы и водительские права актрисы. За рекордные 250 тысяч долларов с молотка ушел "Золотой глобус", награда актрисы.

Вдова Хью Хефнера нашла того, кто приобретет ее роскошный особняк. Отмечается, что имение, стоимость которого составляет 5,5 миллионов долларов, ей подарил покойный муж. Вдова просит за него 7,2 миллионов долларов. Новому владельцу достанется дом который построили в 2011 году с 4-мя спальными комнатами и 4,5 ванными комнатами. Также при особняке есть бассейн, балкон с видом на задний двор и бар.