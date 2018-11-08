Самый большой в мире музей батискафов открылся в Петербурге

Примечательно, что музей малых подводных самоходных аппаратов является единственным в России, а в мире - крупнейшим. Коллекция состоит из 6 экспонатов. Сам музей расположился у Петровского парка Кронштадта в Петербурге.

Официальные представители пресс-службы Западного военного округа сообщили, что коллекция создавалась с прошлого года. Интересно, что каждый из имеющихся аппаратов уникален по-своему. Прежде всего, их разрабатывали в разные годы. Кроме того, все шесть малых подводных самоходных устройств представлены в ограниченном выпуске.

Сообщается, что аппараты располагаются под открытым небом. Среди представленных моделей можно увидеть сверхмалые подводные лодки Тритон-1М и Трион-2. К тому же на обозрение публики авторы коллекции явили батискаф в виде передвижной рекомпрессионной водолазной станции ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131. Кроме них, есть еще автономный рабочий снаряд АС-22 и спасательный подводный снаряд АС-5, а также устройства типа "Риф" и "Лангуст".

Интересно, что все самоходные аппараты были привезены из разных населенных пунктов Российской Федерации. Примечательно, что они не только стояли на вооружении Военно-морского флота РФ, но, к тому же, применялись в научных исследованиях, а также рыболовной сфере. Отмечается, что аналогичные музеи есть и в других странах, не только в России могут продемонстрировать наличие батискафов. Но в Северной столице собранная коллекция является самой большой в мире.