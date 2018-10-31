В учебном плане физкультуру можно заменить спортивными секциями – Мосгордума

В Мосгордуме предложили упразднить занятия по физкультуре, заменив их уроками-секциями по различным видам спорта. Об этом рассказала зампредседателя комиссии по образованию в парламенте Москвы Ольга Ярославская, пишет «Москва 24».

«Уроки физической культуры я предлагаю заменить теми видами спорта, которые выберут сами ребята. Что это будет – футбол, атлетика, плавание или баскетбол – без разницы. Главное, чтобы в распорядке каждого ученика был час обязательной физической активности», – цитирует слова чиновницы агентство «Москва».

Ярославская отметила, что посещение спортивных секций могло бы учитываться при выпускной аттестации учащихся как посещение уроков физкультуры. Однако для этого потребуются соответствующие изменения в региональных и федеральных стандартах.

Ранее с похожей инициативой выступил руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. Эксперт предложил заменять с 8 класса уроки физкультуры секциями по различным видам спорта. Кроме того, глава образовательного ведомства предложил, чтобы учащиеся имели возможность менять вид спортивной секции в течение учебного года.



