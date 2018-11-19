В Новосибирске ищут способ транспортировки китайского бродячего котенка

Волонтеры разыскивают человека, который смог бы перевезти котенка из Китая в Россию.

В благотворительном фонде «Варежка» из Новосибирска, в котором занимаются помощью бродячим животным, разрабатывают спасательную операцию по доставке уличного китайского котенка в Россию. Волонтеры разыскивают человека, который в ближайший месяц будет лететь из Китая в Новосибирск, чтобы попросить его о помощи.

«Нам предстоит решить вопрос с переселением Ёши, которому уже исполнилось 6 месяцев. Котенок обладает всеми необходимыми документами, поэтому нужен только человек для сопровождения», - рассказала участница благотворительного центра. История по спасению котенка берет свое начало прошлым летом. Один из волонтеров «Варежки» летал в китайский городок Шаосин. Там он обнаружил под дверью гостиницы подброшенного зверька. Хозяина у Ёши не было, а отдавать его на расправу коммунальной службе не позволила совесть. Сейчас котик находится у российских граждан, работающих в Китае. Волонтеры надеются на помощь неравнодушных земляков.