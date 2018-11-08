Facebook Messenger рассылал пользователям сообщения умерших людей

Сегодня, 16:48 \\ Общество

Сбой в работе Facebook Messenger напугал пользователей: сервис рассылал людям уведомления о сообщениях от давно умерших людей.

Один из пользователей приложения Facebook Адам поделился результатом сбоя в своем Twitter-аккаунте. В своем посте молодой человек саркастично поблагодарил социальную сеть за подобную травмирующую рассылку. Ему пришли сообщения от умершего близкого человека, из-за чего Адам оказался очень напуган и подавлен, будто пережил страшные события снова.

Пользователи сервиса поддержали Адама в комментариях, а многие отметили, что получили такие же уведомления. Например, человек под ником MaxLaFave также указал на пугающий характер ситуации: «Хакеры или приведения?», - спросил у пользователей. Многие люди резко отозвались в отношении создателей мессенджера, указывая на их незрелость и некомпетентность.

Издание Mashable взяло комментарий у представителей Facebook. Они принесли извинение за случившееся и сообщили, что рассылка стала последствием очередного обновления ПО мессенджера. Сейчас все работает корректно.

В начале ноября стало известно, что Facebook наконец-то внедрит ожидаемую всеми функцию удаления отправленного сообщения. Как сообщили в компании, это можно будет сделать в течение 10 минут с момента отправки.

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Автор - София Волкова
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