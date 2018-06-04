В отделениях "Почты России" откроются торговые точки сети "Магнит"

Эксперимент по открытию первых магазинов в почтовых отделениях оказался успешным, поэтому руководство «Почты России» и розничной сети «Магнит» решили открыть 2 тысячи магазинов в почтовых отделениях.

О своих планах рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов на совместной брифинге на форуме «Россия зовёт!». Во время экспериментального запуска проекта летом 2018 года открылось 13 торговых точек в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области, которые позволили поднять уровень продаж в пять раз. Подгузов считает, что расширение проекта позволит увеличить оборот почтового отделения в три-пять раз.

Наумова сообщила, что новые магазины откроют во втором квартале 2019 года. Южный федеральный округ станет первым регионом, в котором стартует проект. По предварительным оценкам, около 30 тысяч отделений подходят для такого формата. Сумму инвестиций стороны не разглашают.

Представители розничной сети считают, что сотрудничество с «Почтой России» позволит обеспечить магазинами небольшие местности, где экономически невыгодно открывать традиционные торговые точки. А жителям больших городов система shop-in-shop позволит сэкономить время и деньги. Однако не все россияне положительно оценили эту. Так, некоторые пользователи сети жалуются, что теперь им приходится ещё дольше стоять в очереди, так как она общая как для тех, кто забирает посылку, так и для тех, кто покупает еду.