Джордж и Амаль Клуни будут крестить первого ребенка принца Гарри

Сегодня, 15:00 \\ Общество

Пары уже давно знают друг друга и находятся в приятельских отношениях.

Принц Гарри и его супруга определились с крестными родителями для своего первого малыша. В религиозной церемонии примет участие известный американский артист Джордж Клуни и его жена Амаль. Обе семьи уже обговорили все детали. Данную информацию опубликовала газета Daily Mail.

На данный момент королевская семья находится в ожидании первенца. Меган должна родить весной. Берн Бреслин, который приходится Джорджу Клуни кузеном, рассказал, что его двоюродный брат станет отличным крестным отцом для будущего ребенка. Тем более актер сам недавно стал папой. Джордж и Амаль были почетными гостями на бракосочетании принца Гарри с Меган Маркл. Несколько дней медового месяца молодожены провели на итальянской вилле голливудской звезды.

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Автор - Антон Словацкий
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