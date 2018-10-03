Интернет не виновен: в СК раскрыли истинные причины самоубийства среди подростков

Учёные из Санкт-Петербургского госуниверситета по заказу СКР провели исследование деструктивного поведения подростков.

Старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров в интервью изданию «Известия» заявил, что главной задачей исследования являлось выяснение истинных причин и условий, которые толкают молодых людей к совершению самоубийства. Так, в результате проведённой работы учёные выяснили, что каждый случай был вызван комплексом причин. Среди них Комиссаров выделил такие, как психологическая травма, непонимание со стороны общества, трудности в коммуникации с ровесниками или родственниками, наркозависимость и отсутствие занятости. Кроме того, он подчеркнул, что чаще всего попытка самоубийства или самоубийство совершается с целью обратить на себя внимание.

Также учёные выяснили, что ни в одном случае деструктивное поведение не было сформировано под негативным влиянием интернета. Комиссаров отметил, что «убить или заставить совершить преступление по интернету» невозможно. Ограничение доступа к интернету, по его мнению, никак не решит проблему. Единственный способ снизить число самоубийств среди подростков – работать с семьями, привлекать общеобразовательные учреждения, психологов и медработников.

По данным СК за девять месяцев с начала 2018 года 583 подростков закончили жизнь самоубийством.

Тем не менее, ранее учёные из Пенсильванского университета приравняли влияние соцсетей на организм к табакокурению. По их мнению, зависимость от интернета ведёт к развитию депрессии и эмоционального дискомфорта.