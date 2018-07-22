Диетологи назвали самые полезные блюда на Новый год

Селедка под шубой и салат с крабовыми палочками отменяется, утверждают ведущие диетологи.

Лондонский диетолог и эксперт по правильному питанию Лилия Сауттер назвала самые полезные блюда, закуски и десерты, которые можно приготовить к рождественскому столу и на Новый год. В первую очередь диетолог рекомендует заменить тяжелые майонезные соусы на более легкие из нежирной сметаны и несладкого йогурта.

Чтобы не погубить здоровье желудочно-кишечного тракта вредными салатами, Лилия Сауттер советует заменить их на более полезные. Например, многие люди могут попробовать сделать салат из креветок и дыни. Жирное мясо свинины можно заменить на индейку запеченную с апельсинами. В качестве закуски отлично подойдут овощи-гриль и хумус, а на десерт можно подать запеченную сладкую грушу или творожный пирог, говорит диетолог.