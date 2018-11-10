Татьяна Навка выступит на открытии Кремлёвского котка

29 ноября Российская фигуристка Татьяна Навка выступит на торжественном открытии ГУМ-катка который, находится на Красной Площади. Татьяна представит небольшую часть из своего ледового представления "Аленький цветочек", а премьера самого мюзикла спортсменки состоится 25 декабря в дворце "Мегаспорт".

Гостей порадует не только выступление любимой фигуристки, но и трюки двукратного победителя танцев на льду, Петра Чернышева. Также посетители ГУМ-катка сами могут взять коньки напрокат и насладиться гладкой поверхностью льда.

Сообщаем, что в Москве этой зимой будет работать 1431 каток, каждый и них сможет посетить любой желающий.