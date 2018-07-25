В Китае обнаружили старинные наскальные рисунки буддистов

Гравировку периода династии Тан нашли возле городка Уань.

В северной части Китая археологи наткнулись на старинные гравировки буддистских монахов. По данным экспертов, надписи были сделаны во времена правления династии Тан, между 618 и 907 годами нашей эры. Ценный культурный памятник нашли в китайской провинции Хэбэй. Данную информацию озвучило издательство Синьхуа.

Буддистские надписи удалось обнаружить в глухой деревне, которая расположена в труднопроходимом месте, среди гор. Население деревушки довольно маленькое, поэтому интерес к письменам никто не проявлял. Гравировки нанесены на гладкую стенку скалы, высотой около двух метров. Кроме надписей в скале выдолблены ниши, предназначение которых пока не разгадано. Письмена эпохи Тан имеют уникальный стиль. Находка представляет большое культурное и научное значение не только для КНР, а и для всего мира. Они могут предоставить дополнительную информацию о продвижении буддизма в этом регионе.