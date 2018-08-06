"Трезвая Россия" предлагает закрыть питейные заведения в жилых домах

Организация заметила существенный рост пивных и рюмочных, замаскированных под общепит. Такие данные в докладе вице-премьеру Татьяне Голиковой представил глава движения Султан Хамзаев.

Представитель "Трезвой России" отмечает, что последние три года в стране активно развиваются питейные заведения "шаговой доступности". Как правило, они размещаются на нижнем этаже жилых домов в виде маленьких торговых точек. Характерной особенностью таких заведений является продажа алкогольной продукции на разлив. В первую очередь - пива.

Активисты провели инспекцию в разных регионах России. Они заметили в некоторых домах сразу по три, так называемых, "наливаек". По словам Султана Хамзаева, сотрудники таких заведений нередко отпускают контрафактное спиртное и нарушают запрет на продажу после 23 часов. Как результат - возле пивных ухудшается криминогенная обстановка и учащаются алкогольные отравления. По данным организации, в Йошкар-Оле к скрытным питейным заведениям за месяц "скорую помошь" вызывают порядка 17 раз.

"Трезвая Россия" предлагает правительству принять суровые меры для борьбы с "наливайками" и включить их в план нацпроекта "Демография". В частности, закрыть точки розничной продажи алкоголя или реализовать запрет на неё в заведениях при жилых домах. Кроме того, общественники призывают передать местным органам власти право ограничивать торговлю спиртным в отдельных точках. Как отметил Султан Хамзаев, такие действия позволят продлить продолжительность здоровой жизни до 67 лет, популяризовать спорт и благоустроить города.