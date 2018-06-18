В столице России госуслуги обзавелись роботом

В Москве виртуальный оператор Единой справочной службы добавил еще один номер. Робот подскажет, можно ли забрать необходимые документы, если нажать на цифру 1.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, дополнительный номер Единой справочной службы поможет получить нужную информацию без ожиданий ответа оператора. Необходимо всего лишь нажать на цифру 1, после набора номера +7 (495) 777-77-77. Робот ответит, когда необходимо забрать ценные бумаги.