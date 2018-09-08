Отправить письмо Деду Морозу можно из нескольких парков столицы

Для связи с главным волшебником Нового года установлены специальные почтовые ящики.

Восемь московских парков приглашают всех детишек вместе с родителями отправить письмо Дедушке Морозу. Для того чтобы он смог прочитать ваше послание, необходимо просто кинуть конверт в специальный почтовый ящик. Такие конструкции можно встретить, прогуливаясь по некоторым столичным паркам. Об этом сообщается на официальном сайте московского руководства.

На портале указаны следующие парки: Таганский, Лианозовский, Бабушкинский, Измайловский, Краснопресненский, Кузьминки, сады Баумана и Эрмитаж. Письма будут приниматься с 29 ноября по 11 декабря. В дальнейшем их соберут и передадут в руки Деду Морозу из Великого Устюга. В Мосгорпарке сообщили, что новогодние почтовые ящики имеют сине-белую расцветку с надписью «Почта Деда Мороза». Организаторы старались разместить их в местах массового скопления людей. На конверте нужно будет написать свой домашний адрес. Процесс передачи почты Деду Морозу будет зафиксирован на видео.