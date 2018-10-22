В Сколково высадили множество деревьев и кустарников

Масштабное озеленение завершилось в Центральном парке научного города.

На территории Центрального парка, расположенного в инновационном центре «Сколково», завершилась посадка новых деревьев и кустарников. Почти 15 гектар в ближайшем будущем превратятся в роскошную лесопарковую зону. Данная информация была озвучена заместителем мэра столицы по вопросам ЖКХ Петром Бирюковым.

Около 400 деревьев образуют лесной массив парка. В это количество вошли сосны, лиственницы, яблони, пихты, липы и клены. Множество кустарников также украсят инновационный центр. Садовники высадили барбарис, калину, несколько сортов сирени и миндаля, гортензии, розы и можжевельник. Для озеленения выбирали растительность, адаптированную под здешние климатические условия. По словам Петра Бирюкова, ближайшей весной посетители парка смогут насладиться приятным ароматом и интересными цветовыми сочетаниями.