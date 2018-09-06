Кобылкин заявил, что обеспечение россиян дровами будет упрощено

Социально-незащищённым слоям населения сделают комфортнее и упростят процедуру получения дров отопления. С такими словами выступил перед журналистами министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Абсурдная ситуация, казалось бы … Она касается, наверное, всех субъектов РФ. Нам предстоит упростить процедуру и сделать ее максимально комфортной для социально незащищенных слоев населения, которые физически не имеют возможности привезти откуда-то дрова", — сказал министр

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что у муниципалитетов должны появится полномочия на право заключения прямых договоров с лесопользователями и департаментом лесного хозяйства. Недавно краевые власти сообщили, что было направлено обращение в правительство РФ с предложением об упрощении порядка предоставления дров жителям региона. Ещё раньше Врио уволил главу "Приморского лесничества" Семикина за фиаско проекте по обеспечению населения дровами.

До сих пор немалое количество жителей России пользуются печным отоплением, в большинстве своём это деревни и малоэтажные города с обилием частных домов. Также очень много пожилых людей, которые уже не в состоянии самостоятельно подготовить дрова на зиму.

Остаётся надеяться, что данная инициатива будет рассмотрена и будет создан закон, упрощающий предоставление данной услуги и получение дров уже не будет такой серьёзной задачей для стариков.