Путин: «Пенсии будут расти. Это вопрос решенный»

Выступая на форуме «Россия зовёт», президент РФ сообщил, что пенсии в стране будут расти.

Также лидер страны заявил, что экономика России приспособилась к стрессовой для себя мировой ситуации, но пока не готова обеспечить кардинальное увеличение уровня жизни россиян

Путин сообщил, что власти не отворачиваются от государственных и частных пенсионных фондов, но те должны эффективно управляться, чтобы граждане почувствовали свои выгоды и преимущества.

В октябре президент подписал нашумевший указ о пенсионной реформе, согласно которому с начала 2019 года пенсионный возраст россиян будет постепенно повышаться, пока не достигнет пиковых показателей – 60 и 65 лет для женщин и мужчин

Также во время форума Путин впервые прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, назвав действия Украины провокационными.