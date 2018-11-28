5-летний Рахим Куриев установил 5 мировых рекордов и стал почетным гражданином Чечни
5-летний чеченец Рахим Куриев, который получил в подарок Mercedes от главы Чечни Рамзана Кадырова за 4105 отжиманий от пола, побил пять мировых рекордов. За это ему присвоили звание почетного гражданина Чечни, а также сделали еще много приятных подарков.
28 ноября юному спортсмену зафиксировали мировой рекорд — 3202 отжиманий от пола за два с половиной часа, сообщает портал Chechnyatoday. Этот рекорд внесли в Книгу рекордов России. Также мальчик побил рекорды по количеству отжиманий за один час; за два часа; наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; наименьшее количество времени для 3000 отжиманий.
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На этот раз в Грозный прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, чтобы лично зафиксировать факт установления рекорда. Чтобы не мешать и не отвлекать юного спортсмена, всех журналистов и зрителей, собравшихся в съемочном павильоне ЧГТРК, попросили покинуть студию. 2 часа 30 минут понадобилось Рахиму, чтобы установить новый мировой рекорд - 3202 отжиманий за один подход для мальчиков в возрасте 5 лет, и это только один рекорд. Отныне, имя Рахима Куриева будет стоять напротив следующих рекордов для мальчиков 5 лет: 1) Количество отжиманий за один подход; 2) Количество отжиманий за один час; 3) Количество отжиманий за два часа; 4) Наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; 5) Наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; 6) Наименьшее количество времени для 3000 отжиманий. Поздравить его с этим достижением приехал и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он вручил Рахиму подарки и игрушки, которые отправила Аймани Несиевна Кадырова. Chechnyatoday.com ______________________________________________________ #россия #чечня #Кадыров #ЧР #russia #СМИ #СМИЧР #чечнясегодня #chechnyatoday #миннацЧР #грозный #рекорд #куриев
Рамзан Кадыров не мог проигнорировать успех Рахима Куриева — мальчик стал почетным гражданином Чечни. Кадыров также пообещал завтра сводить его в «Гранд-парк», который является самым крупным торгово-развлекательным центром в Грозном, и купить для него все игрушки.
Напомним, что ранее 5-летний Рахим Куриев отжался 4105 раз за два с половиной часа, однако Книга рекордов России не зафиксировала результат. Глава Чечни был уверен, что спортсмен сможет снова подтвердить этот рекорд, а за проделанную работу подарил юноше Mercedes C140.