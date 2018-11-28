5-летний Рахим Куриев установил 5 мировых рекордов и стал почетным гражданином Чечни

5-летний чеченец Рахим Куриев, который получил в подарок Mercedes от главы Чечни Рамзана Кадырова за 4105 отжиманий от пола, побил пять мировых рекордов. За это ему присвоили звание почетного гражданина Чечни, а также сделали еще много приятных подарков.

28 ноября юному спортсмену зафиксировали мировой рекорд — 3202 отжиманий от пола за два с половиной часа, сообщает портал Chechnyatoday. Этот рекорд внесли в Книгу рекордов России. Также мальчик побил рекорды по количеству отжиманий за один час; за два часа; наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; наименьшее количество времени для 3000 отжиманий.

Рамзан Кадыров не мог проигнорировать успех Рахима Куриева — мальчик стал почетным гражданином Чечни. Кадыров также пообещал завтра сводить его в «Гранд-парк», который является самым крупным торгово-развлекательным центром в Грозном, и купить для него все игрушки.

Напомним, что ранее 5-летний Рахим Куриев отжался 4105 раз за два с половиной часа, однако Книга рекордов России не зафиксировала результат. Глава Чечни был уверен, что спортсмен сможет снова подтвердить этот рекорд, а за проделанную работу подарил юноше Mercedes C140.