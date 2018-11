5-летний Рахим Куриев установил 5 мировых рекордов и стал почетным гражданином Чечни

View this post on Instagram

На этот раз в Грозный прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, чтобы лично зафиксировать факт установления рекорда. Чтобы не мешать и не отвлекать юного спортсмена, всех журналистов и зрителей, собравшихся в съемочном павильоне ЧГТРК, попросили покинуть студию. 2 часа 30 минут понадобилось Рахиму, чтобы установить новый мировой рекорд - 3202 отжиманий за один подход для мальчиков в возрасте 5 лет, и это только один рекорд. Отныне, имя Рахима Куриева будет стоять напротив следующих рекордов для мальчиков 5 лет: 1) Количество отжиманий за один подход; 2) Количество отжиманий за один час; 3) Количество отжиманий за два часа; 4) Наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; 5) Наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; 6) Наименьшее количество времени для 3000 отжиманий. Поздравить его с этим достижением приехал и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он вручил Рахиму подарки и игрушки, которые отправила Аймани Несиевна Кадырова. Chechnyatoday.com ______________________________________________________ #россия #чечня #Кадыров #ЧР #russia #СМИ #СМИЧР #чечнясегодня #chechnyatoday #миннацЧР #грозный #рекорд #куриев