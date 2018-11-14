Вятский государственный университет приступил к поиску средства против борщевика

Команда учёных поставила перед собой задачу, найти бактерии, водоросли или микрогрибы, которые без вреда для других растений смогут уничтожить борщевик. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Вятского государственного университета.

Главным образом, учёные ищут средство, которое окажется наиболее эффективным в борьбе с борщевиком, как уточнила заведующая лабораторией биомониторинга ВятГУ и Института биологии Коми НЦ УрО РАН доктор технических наук, профессор Тамара Ашихмина. Кроме того, она считает, что проблему распространения сорняка необходимо решать сообща, так как семена растения способны преодолевать большие расстояния. По мнению профессора, в стране нужно создать «целевую федеральную программу», о чём часто стали говорить на «самом высоком уровне».

В 2018 году Ашихмина вошла в рабочую группу, занимающуюся борьбой с борщевиком, которая была создана при зампреде правительства Кировской области Алексее Котлячкове. В пресс-службе ВятГУ отметили, что придание статуса исследованию приблизило его на один шаг на пути в борьбе с сорняком.

Ранее проблему распространения борщевика на территории России подняла немецкая газета, назвав её «настоящим стихийным бедствием». В рамках борьбы с этим растением организаторы общественного проекта «Фабрика Борщевик» предложили создать пункты приёма «вредителя», после чего он будет перерабатываться, а полученный сок можно будет использовать в строительстве или медицине.