Как стало известно журналистам, на месте убийства российского политика Бориса Немцова появилась работа "Крик" художника Константина Беньковича.

Сам автор отмечает, что вдохновением для произведения послужила одноименная картина Эдварда Мунка, представителя Норвегии. В своем интервью художник поведал о том, что Красная площадь, расположенная неподалеку, является местом его диалога с властью. У него много коллег, которых услышало правительство в результате проведенных ими акций. Сам автор не имеет уверенности в том, что скульптура сможет здесь долго продержаться. Ранее народный мемориал неоднократно подвергался нападениям.

Также стоит отметить тот факт, что ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова, но исполнителями были не американские спецслужбы, поскольку площадь перед зданием российской дипмиссии в Вашингтоне была переименована в часть политика. Напомним, президент Владимир Путин, комментируя убийство Немцова на большой пресс-конференции в 2015 году, подчеркивал, что участники преступления должны быть разоблачены и наказаны.

Убийцу Немцова сослали за Полярный круг, в одну из самых суровых российских колоний. По имеющимся данным, его сослали за многочисленные нарушения режима. Обычно в таких условиях содержатся люди, которые осуждены на пожизненный срок. Есть сведения, что подобные действия являются показательными, осуществляются для того, чтобы от других участников преступления добиться новых сведений. В связи с убийством политика в Киеве был переименован в его честь сквер возле посольства РФ.