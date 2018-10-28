Ставропольские студенты во время занятия поставили диагноз героям картин

Врач Ставропольской краевой психиатрической больницы провела необычный урок студентам пятого курса, в ходе которого поставила диагноз экспонатам музея.

Лекция проходила в музее Изобразительных искусств Ставрополя. Врач Ирина Козлова познакомила 12 студентов-медиков с новой методикой преподавания. Так, в этот раз она предложила им осваивать науку с применением предметов искусства, в данном случае – картин. Во время занятия Козлова показала студентам ряд картин и предложила оценить психическое здоровье героев, изображённых на них.

Так, на примере ряда картин и стихотворений Козлова описала основные этапы развития алкогольной зависимости, депрессивное состояние людей разных возрастов. За занятие 8 картин получили диагнозы. На 2-х полотнах будущие врачи сами определили психические отклонения.

На вопрос, правильно ли ставить диагноз по изображению, Козлова ответила, что врач должен уметь видеть состояние пациента по одному его внешнему виду: взгляду, мимике и выражению лица. Подобная практика поможет развить наблюдательность и интуицию. Однако, конечно, ставить подобным образом диагноз живому человеку – некорректно.

Тем не менее, сами студенты положительно восприняли подобную практику.

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