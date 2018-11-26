Эстонию назвали самой "пьющей" страной Европы

Эксперты проекта «Трезвая Россия» составили список самых «пьющих» стран Евросоюза. Лидером рейтинга по потреблению алкоголя стала Эстония.

В прибалтийской республике количество потребления алкоголя на одного человека достигает 15,35 литров. Второе место заняла Литва с аналогичным показателем 13,61 литра. Тройку лидеров замыкает Чехия — 12,99 литра на одного человека в год.

Самыми трезвыми оказались жители Греции. Там уровень употребления алкоголя составляет 6,52 литра в год на одного человека. Также в рейтинг малопьющих попали главные виноделы мира итальянцы (7,08 литра) и шведы (7,18 литра).

Европейскими странами с самым высоким уровнем смертности от употребления алкоголоя эксперты назвали Словению, Данию и Латвию. Меньше всего «алкосмертей» было зафиксировано в Греции, Италии и на острове Мальта.

Для составления рейтинга специалисты использовали статистические данные из открытых источников, в частности, информацию о потреблении алкоголя европейцами они искали в статистических данных 194 государств-членов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), а также в данных о странах Европейского региона из Репозитория глобальных сведений из области здравоохранения. При составлении рейтинга специалисты опирались на зарегистрированное в странах Евросоюза потребление алкогольных напитков на душу взрослого населения старше 15 лет и число умерших в связи со злоупотреблением алкоголем.

«Тревая Россия» - федеральный проект, созданный с целью объединения всех сил российского общества для защиты россиян от алкогольной и наркотической угрозы.

Также ранее сообщалось, что 78% жителей России выступают за увеличение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.