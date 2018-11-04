В Красноярске прошел конкурс «Королева Сибири»

Как стало известно журналистам, в Красноярске прошел конкурс красоты, по итогам которого выбрали "Королеву Сибири". Победительница отправится на Тайвань.

Организатором мероприятия стала "Академия международных конкурсов красоты", которая известна созданием таких тендеров как "Мисс фотоулыбка", "Мисс мира", "Мисс земного шара" и прочее. В этом конкурсе участие приняли шестнадцать женщин в возрасте от 23 до 46 лет, которые еще не вышли замуж. Победительницей стала 33-летняя Ольга Дубко, певица.

Также стоит отметить тот факт, что ы Красноярске работникам швейного предприятия платили зарплату ниже среднего. После проведенной проверки прокуратура внесла данное предприятие в список предприятий-должников по заработной плате. Руководство предприятия заставили пересчитать заработную плату за последние девять месяцев. На генерального директора завели дело об административном правонарушении.

В Красноярске на городском форуме обсудили возможности продвижения города. Были обсуждены требования к проектам, которые есть возможность реализовать в Красноярске в течение трех лет. В рамках форума «Городской маркетинг» города соревнуются за инвестиции, туристов, жителей.