Реконструированное здание антидопинговой лаборатории будет открыто при МГУ

Как стало известно, открытие нового здания антидопинговой лаборатории при МГУ состоится в течении следующей недели.

Ректор университета сообщил о том, лаборатория не прекращала свою работу на период реконструкции нового корпуса, на данный момент времени она имеет разрешение на проведение множества анализов. Старое здание московской лаборатории было закрыто в связи со скандалом о допинге в российском спорте. В октябре 2016 года было принято решение, что координировать работу лаборатории будет МГУ.

Также стоит отметить тот факт, что делегация экспертов WADA прибыла в Москву с целью провести переговоры с российской стороной по вопросу получения доступа к данным столичной антидопинговой лаборатории. Антидопинговое агентство не сможет получить сразу по итогам визита данные лаборатории. По имеющимся сведениям, еще одна группа специалистов прибудет в Москву в следующем месяце для того, чтобы забрать их.

В 2018 году МГУ, МФТИ и ВШЭ вошли в топ международного рейтинга «Три миссии университета». Отмечается, что российские показатели по сравнению с пилотной версией улучшились. Количество университетов выросло до 17, тогда как общее число вузов со всех стран составляет 53.