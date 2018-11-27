Реконструированное здание антидопинговой лаборатории будет открыто при МГУ

Сегодня, 16:21 \\ Общество

Как стало известно, открытие нового здания антидопинговой лаборатории при МГУ состоится в течении следующей недели.

Ректор университета сообщил о том, лаборатория не прекращала свою работу на период реконструкции нового корпуса, на данный момент времени она имеет разрешение на проведение множества анализов. Старое здание московской лаборатории было закрыто в связи со скандалом о допинге в российском спорте. В октябре 2016 года было принято решение, что координировать работу лаборатории будет МГУ.

Также стоит отметить тот факт, что делегация экспертов WADA прибыла в Москву с целью провести переговоры с российской стороной по вопросу получения доступа к данным столичной антидопинговой лаборатории. Антидопинговое агентство не сможет получить сразу по итогам визита данные лаборатории. По имеющимся сведениям, еще одна группа специалистов прибудет в Москву в следующем месяце для того, чтобы забрать их.

В 2018 году МГУ, МФТИ и ВШЭ вошли в топ международного рейтинга «Три миссии университета». Отмечается, что российские показатели по сравнению с пилотной версией улучшились. Количество университетов выросло до 17, тогда как общее число вузов со всех стран составляет 53.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Фото с мертворожденным ребенком – модель прокомментировала поступок

 Фото с мертворожденным ребенком сделала российская модель Яна Яцковская. Снимок девушка...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

 Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ