С 2019 года женщинам в Новгородской области будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение первенца

Губернатор Нижегородской области Андрей Никитин в ходе ежегодного обращения к депутатам дал поручение разработать региональный законопроект, который предусматривает выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

Сумма будет выплачена всем женщинам, родившим первенца до 29 лет включительно.

Губернатор посчитал, что помимо федеральных мер, направленных на увеличение рождаемости в стране, нужно также добавлять и региональные компоненты.

Документ нижегородским парламентариям необходимо будет рассмотреть на ближайших заседаниях думы. Если он будет принят, первые выплаты перечислят уже в 2019 году.

Также глава области напомнил депутатам о необходимости продления еще для одной региональной выплаты, действие закона о которой заканчивается в декабре этого года. Речь идет о капитале «Семья», учрежденном 2011 году. Он предоставляется многодетным семьям при рождении третьего и последующего ребенка. Сумма единовременной выплаты варьируется от 100 до 200 тысяч рублей, причем половина этих денег обязательно должна быть направлена на улучшение жилищных условий. При появлении третьего и последующих детей семье ежемесячно выплачивается 10 тысяч рублей, единовременно - 3 тысячи рублей.

Помимо этого, сейчас в регионе существует поддержка неработающих матерей: им выплачивается единовременное пособие в размере 16 тысяч рублей при рождении ребенка и ежемесячные пособия на первых и вторых детей до полутора лет.

Кроме того, малоимущим семьям предоставляются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на первого ребенка (рожденного или усыновленного после 1 января 2018 года) в течение полутора лет.