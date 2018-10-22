Мединский призвал снимать в России больше патриотических блокбастеров в ущерб детскому кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в России нужно снимать больше боевиков и меньше фильмов для детей.

Он подчеркнул, что сейчас успехом пользуются блокбастеры про супергероев, однако в России их нужно снимать «с учетом национальной специфики» и делать их на очень высоком уровне, чтобы они смогли конкурировать с Голливудом.

В качестве примеров министр привел фильмы «Движение вверх» и «Последний богатырь», но признал, что это — исключение из правил. Также Мединский сообщил, что ведомство поставит соответствующую задачу перед Фондом кино России и увеличит финансирование, если его команда покажет эффективную работу. По его мнению, организация должна стать основным развивающим индустрию инструментом и выступать гарантом качества выпускаемых картин.

Министр культуры надеется, что переключение всей мощности отечественного кинопроизводства на блокбастеры поможет увеличить сборы от проката российского кино.

Напомним, ранее Владимир Мединский заявил, что российский кинематограф показал к 2018 году рекордную сумму сборов, которая составила более 12 миллиардов рублей. Это на 6,1 миллиарда рублей больше, чем в 2012 году.

Отметим, что по информации в СМИ, министр культуры России пообещал, что к 2024 году в стране откроют две тысячи новых кинозалов.