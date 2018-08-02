Уральскую школу посетят психологи после конкурса плакатов в поддержку толерантности

В Екатеринбурге в школе №115 прошёл конкурс плакатов «Толерантный мир», во время которого требовалось изобразить людей нетрадиционной ориентации. В результате в школу была направлена бригада психологов.

Поводом для беспокойства стал плакат одного из учеников, нарисованный в рамках «Недели толерантности». Конкретно внимание специалистов привлекла фраза: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию и расу. Мы все по-своему уникальны». Также на плакате изображены силуэты трёх пар, две из которых – однополые.

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, считает, что ситуацию необходимо тщательно проанализировать. «Если ребёнок сам нарисовал это, то с ним необходимо провести педагогическую работу. Если же будет установлена причастность взрослых, то можно будет применить закон о защите несовершеннолетних от гомосексуальной пропаганды», - сообщил чиновник. Он подчеркнул, что нет необходимости «раздувать скандал» из произошедшего, ведь это всего лишь видение ребёнка.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что в ходе проверки выяснили, что дети рисовали плакаты на тему дружбы, взаимопонимания, признания ценностей и взглядов других людей. В работах не разглядели пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных ценностей. Уточняется, что с сотрудниками школы проведут разъяснительную беседу, а учащиеся пообщаются с психологами. Представители школы пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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