Частному аэродрому в Омской области дадут имя Егора Летова

Один из омских аэропортов всё-таки будет назван в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Имя знаменитого музыканта получит частный аэродром малой авиации в селе Поповка.

Аэродром находится в 15 км от Омска, в 20 минутах езды, и принимает самолёты малой вместимости. Его собственник, Александр Анисимов считает, что это событие должно поддержать тех жителей Омска, которые хотели, чтобы аэропорт в городе был назван в честь Летова. Сейчас Анисимов занят подготовкой необходимых документов для Росавиации.

Официальная церемония переименования состоится 30 ноября в 14:00, на него могут прийти все желающие.

Напомним, что проект «Великие имена России» стартовал в октябре 2018 года. Жители России могли самостоятельно решить, в честь каких знаменитых личностей будет названо 45 аэропортов страны. Большинство жителей Омска поддержали кандидатуру Егора Летова, однако его имя не вошло в финальный шорт-лист номинантов. В финал голосования в Омске вошли авиаконструктор Андрей Туполев, герой Советского Союза Дмитрий Карбышев и актёр Михаил Ульянов. Некоторые жители города оказались настолько недовольны таким исходом события, что создали петицию с требованием включить музыканта в финальное голосование. А житель Вологды Алексей Зорин даже нарисовал своё видение того, как мог бы выглядеть аэропорт, носящий имя Летова.

Ранее российский энтомолог Алексей Сажнев назвал в честь Летова вьетнамского жука, однако учёный подчеркнул, что это никак не связано с аэропортом.