Новое ограничение на продажу алкоголя вступит в силу в Петербурге перед Новым годом

Информационное агентство «REGNUM» передает, что в ходе Законодательного собрания депутаты приняли решение ввести новое ограничение для продажи алкоголя перед новым годом.

Недавно в Санкт-Петербурге запретили продавать алкогольные напитки с 22:00 до 11:00 следующего дня. Также, была запрещена продажа пива в магазинах, обустроенных на первых этажах жилых домов. Теперь депутат партии «Единая Россия» Денис Четырбок поднял вопрос уставного капитала владельцев алкогольных точек. Он рассказал, что местные жители жалуются местным властям на большое количество алкогольных магазинов, и что они являются очень доступными.

Чтобы как-то противостоять увеличению количества подобных магазином, Четырбок предложил повысить уставной капитал для предпринимателей. Раньше для торговли алкоголем капитал должен был составлять 500 тыс. рублей. Его повысят до 700 тыс. рублей.

Депутат поделился, что рядом с его местом проживания насчитывается 7 торговых точек по продаже алкогольных напитков. Он добавил, что владельцы этих мест за недолгий период способны появляться в списках журнала Fordes благодаря высокому доходу.

В ходе споров с некоторыми депутатами других партий, Четырбок подчеркнул, что в принятии подобных мер он видит перспективу избавления города от непрофессиональных продавцов, сбывающих некачественный алкоголь.

За новый законопроект проголосовало большинство присутствующих депутатов.