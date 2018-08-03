Новое ограничение на продажу алкоголя вступит в силу в Петербурге перед Новым годом

Сегодня, 14:29 \\ Общество

Информационное агентство «REGNUM» передает, что в ходе Законодательного собрания депутаты приняли решение ввести новое ограничение для продажи алкоголя перед новым годом.

Недавно в Санкт-Петербурге запретили продавать алкогольные напитки с 22:00 до 11:00 следующего дня. Также, была запрещена продажа пива в магазинах, обустроенных на первых этажах жилых домов. Теперь депутат партии «Единая Россия» Денис Четырбок поднял вопрос уставного капитала владельцев алкогольных точек. Он рассказал, что местные жители жалуются местным властям на большое количество алкогольных магазинов, и что они являются очень доступными.

Чтобы как-то противостоять увеличению количества подобных магазином, Четырбок предложил повысить уставной капитал для предпринимателей. Раньше для торговли алкоголем капитал должен был составлять 500 тыс. рублей. Его повысят до 700 тыс. рублей.

Депутат поделился, что рядом с его местом проживания насчитывается 7 торговых точек по продаже алкогольных напитков. Он добавил, что владельцы этих мест за недолгий период способны появляться в списках журнала Fordes благодаря высокому доходу.

В ходе споров с некоторыми депутатами других партий, Четырбок подчеркнул, что в принятии подобных мер он видит перспективу избавления города от непрофессиональных продавцов, сбывающих некачественный алкоголь.

За новый законопроект проголосовало большинство присутствующих депутатов.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Фото с мертворожденным ребенком – модель прокомментировала поступок

 Фото с мертворожденным ребенком сделала российская модель Яна Яцковская. Снимок девушка...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

 Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ