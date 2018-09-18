ЛДПР предложила вернуть штрафы за оставление места ДТП

Депутаты фракции ЛДПР намерены представить в Госдуме законопроект, подразумевающий введение в качестве альтернативы лишению прав или аресту за оставление места ДТП штраф в размере 5 тысяч рублей.

С данной инициативой выступают вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Владимир Сысоев и Андрей Свинцов.

В пояснительном документе к законопроекту, размещенном на сайте либерально-демократической партии, содержится напоминание, что в 2007 году наказание для водителя, который скрылся с места ДТП было ужесточено — из санкции части 2 статьи 12.27 КоАП РФ исключили такой вид наказания, как штраф, а минимальный и максимальный срок лишения права управления транспортными средствами увеличился от 1 года до 1,5 лет.

В настоящее время санкция части 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривает за оставление места ДТП без оформления документов лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Как подчеркнули депутаты, введение таких жестких мер было обусловлено условиями того времени и сложной дорожной ситуацией, а в последние десять лет наметилась стойкая тенденция к снижению количества аварий на российских дорогах.

Также в документе отмечено, что нововведение не отменит все прошлые меры наказания, а выступит только лишь в качестве дополнительной альтернативы. Такая мера наказания сможет быть применена, например, в случае мелкого ДТП с единственным участником без причинения ущерба.

Ранее СМИ сообщили, что по инициативе МВД употребление водителем некоторых лекарств могут приравнять к употреблению спиртного или наркотиков, за чем последует соответствующее наказание.