В автошколах хотят упростить экзамены, оставив всего три упражнения

Такую инициативу высказала Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы сократить количество упражнений, выполняемых будущими водителями во время сдачи экзамена.

При этом наряду с уменьшением количества упражнений предлагается увеличить время проверки будущих водителей на дороге. Именно с такой инициативой МААШ обратилась в ГИБДД. Также ассоциация подвергла жесткой критике предложение ГИБДД объединить экзамен на площадке и в городе. По мнению специалистов, это значительно ухудшит качество.

В настоящее время на автодроме выполняется шесть упражнений. То есть нагрузку хотят снизить в два раза. Но эксперты обратили внимание, что речь идет именно о сдаче экзамена на права. В процессе обучения все равно нужно будет отрабатывать все упражнения. Однако в ГИБДД пока что не поддерживают эту идею, отмечая, что это скажется на качестве обучения и может привести к увеличению ДТП.

Кроме того, как рассказала президент МААШ Татьяна Шутылева, какие именно упражнения выполнять водителю будет выбирать экзаменатор самостоятельно. Она также упомянула о том, что уровень водителей снижается с каждым годом, а изменения, вносимые регулярно в дорожное законодательство, остаются вне поля зрения автомобилистов.