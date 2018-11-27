Жители Бурятии вызвали на челлендж главу Республики
Жители Бурятии вызвали на челлендж главу Республики. #буряадхэлэнchallenge захватил просторы Сети (особенно популярен в Инстаграме).
Изначальным автором, запустившим челлендж, был Тимур Дашинимаев. Цель акции – пропаганда бурятского языка и его популяризация. Суть состоит в том, чтобы на видео записать рэп на русском и бурятском языках. Жители Республики с радостью подхватили тренд. Однако успех его вышел за пределы не только региона, но и страны.
Известные артисты, журналисты и другие публичные личности уже примкнули к флешмобу. Даже художник из Амстердама принял участие в челлендже, продемонстрировав хорошее владение языком.
Недавно вызов получил и глава Республики Алексей Цыденов. От того же Тимура Дашинимаева. Как отреагировал государственный деятель на предложение поучаствовать в акции пока неизвестно.
View this post on Instagram
Бидэ гансал байрадаа байха ёhогубди👌🏻Нухэд, мы продолжаем своё движение и передаём #буряадхэлэнchallenge Алдару Дугарону @alihandze Цыденову Алексею Самбуевичу @tsydenov_aleksey Даши Намдакову @dashi_namdakov и Жалсанову Баиру Баторовичу . . . Хамта @nimanimaev91 #буряты#уланудэ#буряадхэлэнchallenge#
Напомним, что в феврале 2017 года Цыденов обещал выучить родной язык.
Кроме него приглашение в челлендж получили министр образования и науки Бурятии, известного на весь мир художника Даши Намдакова, исполнителя рэп-композиций Алихана Dze.