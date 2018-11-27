Жители Бурятии вызвали на челлендж главу Республики

Сегодня, 09:14 \\ Общество

Жители Бурятии вызвали на челлендж главу Республики. #буряадхэлэнchallenge захватил просторы Сети (особенно популярен в Инстаграме).

 Изначальным автором, запустившим челлендж, был Тимур Дашинимаев. Цель акции – пропаганда бурятского языка и его популяризация. Суть состоит в том, чтобы на видео записать рэп на русском и бурятском языках. Жители Республики с радостью подхватили тренд. Однако успех его вышел за пределы не только региона, но и страны.

Известные артисты, журналисты и другие публичные личности уже примкнули к флешмобу. Даже художник из Амстердама принял участие в челлендже, продемонстрировав хорошее владение языком.

Недавно вызов получил и глава Республики Алексей Цыденов. От того же Тимура Дашинимаева. Как отреагировал государственный деятель на предложение поучаствовать в акции пока неизвестно.

Напомним, что в феврале 2017 года Цыденов обещал выучить родной язык.

Кроме него приглашение в челлендж получили министр образования и науки Бурятии, известного на весь мир художника Даши Намдакова, исполнителя рэп-композиций Алихана Dze.

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Автор - Мария Титова
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