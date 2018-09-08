Американец создает космические корабли из бытовых предметов

Сегодня, 07:31 \\ Общество

Американец создает космические корабли из бытовых предметов. Эрик Геуз является художником и инженером-программистом. Молодой человек из Калифорнии прославился своими космическими кораблями, которые создает сам.

 Американец признается, что увлечение появилось еще в 1997 году, когда он впервые увидел фильм «Звездные войны». С тех пор он стал поклонником научной фантастики и в качестве хобби собирал из конструктора различные космические корабли.

В дальнейшем в качестве материала для звездолетов стали использоваться различные предметы быта. В ход пошли тюбики и флаконы, консервный нож, спиннер и многое другое.

 Таким способом Эрик реализует свои мечты. К этому он призывает и всех остальных.

В Сети работы американца завоевали уважение и похвалу. Некоторые поклонники его творчества рекомендуют выпустить собственную книгу с иллюстрациями созданных космических кораблей.

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Автор - Мария Титова
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