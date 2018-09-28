Большая стирка: хакеры научились отмывать похищенные деньги со счетов россиян

«Программисты» нашли новый способ выведения денег, украденных со счетов жертв. Для обналичивания денежных средств хакеры стали применять исполнительные листы. И получение этих листов по судебному решению вполне законное, что в итоге создаёт легальную рабочую схему.

Действие схемы заключается в следующем: заранее регистрируется фирма-дроппер с номинальным директором, которая определённое время существует в «спящем» режиме. С этой фирмой договор заключает настоящая юридическая компания, находящаяся с ней же в сговоре и ведущая реальную деятельность. Далее настоящая компания подаёт иск о долгах на фирму-дроппера за оказанные юридические услуги, одерживает победу и получает в суде исполнительный лист. Затем хакеры меняют реквизиты банка-получателя и отправляют похищенные средства на счёт фирмы-дроппера. После этого, узнав от клиента о хищении, банк-отправитель информирует банк-получатель, который замораживает денежные средства, пришедшие на счёт подставной компании.







