Путин ввёл налог для самозанятых граждан

Сегодня, 05:59 \\ Общество

Глава России Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НДП). Закон носит экспериментальный характер и будет проведён в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в период с 2019 по 2028 годы.

Налоги на самозанятых физических лиц составят 4% от полученного дохода, а индивидуальные предприниматели и юридические лица отдадут в казну уже 6% от своей прибыли.

Согласно закону к категории «самозанятых граждан» попадают жители России, которые не имеют работодателей или наёмных работников.

К примеру, со следующего года в вышеупомянутых регионах налоги начнут платить домработницы, дизайнеры, фрилансеры и другие работники, не являющиеся наёмными. Кроме того, доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду также будут облагаться налогами.

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