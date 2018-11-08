В Бурятии котельные не запаслись топливом на зиму. Халатность теплоснабжающей организации ставила под угрозу стабильность отопительного сезона в Джидинском районе.

В ходе проверки выяснилось, что МУП «Рост-Инвест» (организация, которая занимается теплоснабжением в одном из районов Бурятии) не исполняла свои обязанности в полной мере. Федеральный закон обязывает предприятия подобного типа иметь запас угля в таком объеме, чтобы его хватило минимум на 52 суток вперед.

Однако «Рост-Инвест» не исполнял этого правила, а местные власти не контролировали организацию. В связи с этим прокуратура Бурятии подала иск в суд, чтобы обязать теплоснабжающую компанию выполнять все нормативы по запасу топлива. В суде все исковые требования были удовлетворены. Прокуратура осуществляет контроль исполнения. В данное время уголь на регулярной основе поставляется в котельные.