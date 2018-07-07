В Америке граждан России и Казахстана обвинили в кибепреступлениях
Прокуратура Восточного штата Нью-Йорк выдвинула против шестерых россиян и двоих казахстанцев обвинения в преступлениях, совершённых в международной паутине. Сообщается, что подозреваемые занимались цифровым мошенничеством с рекламой и нанесли ущерб на десятки миллионов долларов.
Обвинения выдвинуты против шестерым гражданам России: Александру Жукову, Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву и двум гражданам Казахстана: Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову.
Генеральное консульство России в Нью-Йорке уже проинформировано данном инциденте и следит за развитием дальнейших событий.
Прокурор Ричард Донохью сообщил в пресс-релизе, что обвиняемые использовали сложную компьютерную программу и инфраструктуру по всему миру в целях мошенничества в индустрии цифровой рекламы.
В прошлом месяце власти Америки предъявили обвинения в кибератаках семерым гражданам России. Их обвиняют в незаконных попытках взлома химических лабораторий, спортивных организаций и ядерной компании в США.