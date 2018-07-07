В Америке граждан России и Казахстана обвинили в кибепреступлениях

Сегодня, 04:40 \\ Общество

Прокуратура Восточного штата Нью-Йорк выдвинула против шестерых россиян и двоих казахстанцев обвинения в преступлениях, совершённых в международной паутине. Сообщается, что подозреваемые занимались цифровым мошенничеством с рекламой и нанесли ущерб на десятки миллионов долларов.

Обвинения выдвинуты против шестерым гражданам России: Александру Жукову, Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву и двум гражданам Казахстана: Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке уже проинформировано данном инциденте и следит за развитием дальнейших событий.

Прокурор Ричард Донохью сообщил в пресс-релизе, что обвиняемые использовали сложную компьютерную программу и инфраструктуру по всему миру в целях мошенничества в индустрии цифровой рекламы.

В прошлом месяце власти Америки предъявили обвинения в кибератаках семерым гражданам России. Их обвиняют в незаконных попытках взлома химических лабораторий, спортивных организаций и ядерной компании в США.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Фото с мертворожденным ребенком – модель прокомментировала поступок

 Фото с мертворожденным ребенком сделала российская модель Яна Яцковская. Снимок девушка...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

 Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ