В Амурской области железнодорожными локомотивами управляли люди без образования. По факту проверки выявлено пять случаев нарушения.

В ходе проверки было установлено, что ОАО «РЖД» Забайкальской дирекции, пренебрегая законодательными нормами, выдавала свидетельства, которые позволяли управлять локомотивами (тепловозами и электровозами) людям, не имеющим на то оснований. Нарушения обнаружили в депо г. Белогорска (Амурская область).

Не менее пяти машинистов имели свидетельства РЖД на право управлять локомотивами на путях общего пользования. Однако никто из этих людей не имел специального образования.

В связи с этим, прокуратура передала иск в суд о признании данных свидетельств недействительными. Помимо этого, по каждому случаю возбудили уголовное дело.