Депутат считает, что России необходим аналог аниме

России необходимо создать отечественный аналог аниме, прежде чем запрещать показ японской анимации. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Депутат считает, что они могут запретить всё что угодно, однако Россия не может предложить достойной замены японскому аниме. Он отметил, что кроме «Маши и Медведя» отечественные студии не предложили иных анимационных проектов, которые могли бы заинтересовать молодежь. По его мнению, процесс замещения нужно начинать тогда, когда появятся достойные проекты, которые могли бы конкурировать с аниме. Однако пока в России нет таких мультфильмов.

Кроме того, депутат добавил, что не видит необходимости в запрете на аниме, но если это всё-таки произойдёт, отечественный производитель должен предложить замену. Инициатива о запрете аниме поступала от депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который заявил, что дети, смотрящие его, неизбежно сталкиваются с разными проявлениями извращения.

Ранее сообщалось, что в одной из новосибирских школ у ученика отобрали телефон и потребовали удалить обои с изображением героини аниме. Как пояснили в школе, аниме разрушает нацию, и вообще оно запрещено.

Негативное отношение к аниме наблюдается и в Махачкале, где накануне сорвали аниме-фестиваль.