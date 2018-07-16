Ассанж отдал своего кота, чтобы его поместили его в безопасное место

Как стало известно журналистам, Ассанж отдал своего кота адвокатам, чтобы они поместили его в безопасное место. Отмечается, что животное жило с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Около месяца назад эквадорские адвокаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения. Туда входило также и обязательство кормить питомца и убирать за ним. В противном случае животное грозились отдать в приют. Возмущенный таким решением журналист попросил адвокатов передать кота в наиболее безопасное место.

Также стоит отметить тот факт, что американский политик Манафорт тайно встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора, при том несколько раз. Пол Манафорт является экс-руководитель предвыборного штаба президента США. Темы обсуждений неизвестны, но последняя встреча силньо заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

Правительство США отказывается подтверждать информацию о том, что имеет обвинения против Ассанжа. В середине ноября адвокат Комитета репортеров за свободу прессы в штате Виргиния выдвинул ходатайство к правительству США, чтобы получить сведения в отношении этой ситуации. Прокуроры подали в суд о публикации такого рода данных. Они отмечают, что подтверждать обвинения возможно только после задержания. Теперь перед судом стоит задача, нужно ли обнародовать эти сведения или нет.