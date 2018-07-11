Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за инфекций

Роспотребнадзор выразил опасения, что на Украине в ближайшее время увеличится число заболевших гриппом и полиомиелитом, в связи с чем Россия приняла меры по повышению санитарно-эпидемиологического контроля на границе с соседней страной. Об этом 27 ноября сообщила глава ведомства Анна Попова.

Россия предупредила граждан о вспышке опасных инфекций на территории Украины. Уточняется, что в стране наблюдается недопустимо высокое число пациентов, заболевших корью, туберкулёзом и коклюшем. Кроме того, высок риск возникновения эпидемии гриппа и полиомиелита или появления искусственно привнесённых инфекций.

Глава Роспотребнадзора с сожалением заявила, что в настоящий момент на Украине нарушена система эпидемиологического надзора. Также она добавила, что пока неизвестно, как сложится в соседнем государстве ситуация с гриппом. Как уточнила Попова, на Украине не прививают как взрослых, так и детей. Около 70% украинских детей младше года умирают от коклюша, примерно так же ситуация обстоит с туберкулёзом.

По данным ведомства, в Европе более 55 тысяч человек заболели корью, причём больше всего инфицированных на Украине. В настоящий момент зарегистрировано более 35 тысяч случаев. Помимо этого, за 10 месяцев в стране зафиксировали 9 случаев дифтерии, а в конце июня сообщалось, что Украина занимает второе место среди Европейских стран по заболеваемости туберкулёзом.

Ранее вспышка кори была зафиксирована в Польше, о чём сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Предполагалось, что инфекцию в страну завёз гражданин Украины.