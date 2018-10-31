Камни с Луны продадут за $1 млн на аукционе в Нью-Йорке

В Нью-Йорке пройдет аукцион Sotheby’s, на котором продадут камни, добытые на Луне советской межпланетной станцией «Луна-16». Это случилось в 1970 году.

Лот оценивают в $1 млн, как сообщает «МИР 24» Лот состоит из трех камней, заключенных в специальную капсулу. Размер камней – 1-2 миллиметра. Во всем мире эти камни – единственные образцы, которые можно продать, не нарушая закон. Впервые необычный лот был продан с молотка вдовой основателя советской космической программы Сергея Королева. Правительство СССР вручило вдове камни с Луны в качестве подарка.

Вице-президент аукциона Кассандра Хаттон рассказала, что в 1993 году камень с Луны был продан неизвестному американцу за 500 тыс. долларов. Сейчас лот будет продаваться за 1 млн. долларов, так как лунная тематика стала намного популярнее.

Межпланетная станция «Луна-16» была отправлена на Луну 12 сентября 1970 года с космодрома Байконур . 20 сентября были взяты образцы грунта с поверхности спутника, так как посадочной ступени станции удалось приземлиться на Луну.

В сентябре «Роскосмос» анонсировал создание космической программы по освоению Луны, а также разработку нового космического корабля. Предполагается, что освоить Луну космонавты смогут в 2020 году.