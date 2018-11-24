Кремль закроют для посетителей из-за проведения тактических учений ФСО

Как стало известно журналистам, Кремль будет закрыт для посетителей в связи с учениями ФСО. На территории Кремля будут проводиться учения по разроботке новых тактик на прилегающей к зданию территории с участием авиационных технических единиц. Мероприятие будет проходить в эту пятницу.

Также стоит отметить тот факт, что силовики продолжают учения в Кремле, которые намечены на ноябрь и декабрь. Данную информацию сообщили силовые структуры РФ. Напомним, 22 ноября в интернете были распространены кадры учений, на которых вертолет, с прикрепленной к нему сеткой с людьми, пролетал над Кремлем.

Дмитрий Песков заявил о том, что учения прошли в штатном режиме. Путин в ближайшее время озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе. Пресс-секретарь российского президента отметил, что нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко после инцидента в море нет. Также он сказал о том, что было бы неразумно недооценивать значение данного поступка украинских моряков.