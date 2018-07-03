В России увеличится размер госпремий в области науки и культуры

Сегодня, 17:53 \\ Общество

С 2020 года в России в два раза вырастет размер государственных премий деятелям науки и культуры, согласно новому указу, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Официальный документ, размещённый на официальном портале правовой информации, устанавливает, что размер госпремий в областях науки, технологий, литературы, искусства, а также за достижения в гуманитарной деятельности повысят с пяти до десяти миллионов рублей.

Кроме того, увеличится сумма премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных и премии для молодых деятелей культуры. В настоящий момент она составляет 2,5 миллиона, но после вступления указа в силу поднимется до 5 миллионов рублей. Аналогичные изменения коснулись и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Указ вступит в силу 1 января 2020 года.

Кроме того, 27 ноября состоялось заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию, особое внимание на котором уделялось стратегии научно-технологического развития России, а также необходимости улучшить финансирование научных исследований. Как считает президент, Россия нуждается в прорывных открытиях и технологиях, которые обеспечат стране основу для выживания. Путин также выразил мнение, что гранты малоэффективны, поскольку все деньги уходят на административные издержки, но никак не на сами исследования.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Фото с мертворожденным ребенком – модель прокомментировала поступок

 Фото с мертворожденным ребенком сделала российская модель Яна Яцковская. Снимок девушка...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

 Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ